KKTC tarımında işbirliği

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği bu amaçla işbirliği protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol sayesinde Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Derneği bundan böyle faaliyetlerini sürdürebilmek için Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkez Binası ve şubelerini de kullanabilecek.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Merkezi’nde yer alan protokol töreninde konuşan, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, işbirliği protokolünü, ileriki yıllarda tarıma daha iyi bir yön vermek amacıyla imzalayacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de tarımda tek sesliliği yaratmak ve gelecek kuşaklara umut aşılamak amacıyla çalıştıklarını belirterek, dünyada değişen koşullara ayak uydurmak zorunda olduklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde sektörün daha güçlü hizmet vereceğini ifade eden Kelle, tarımda tek ses tek yürek olmanın zamanının geldiğini söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ise işbirliği protokolünün ülke tarımı adına çok önemli bir adım olduğunu belirterek, değişen ve gelişen dünyada modernizasyon ve bilimselliğin tarıma katmak gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık olarak kümelenmeyi desteklediklerini, kümelenen üreticinin daha başarılı işlere imza atabileceğini dile getiren Deveci, bu protokol sayesinde halka daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verilebileceğini anlattı.

Deveci, bu işbirliğinin diğer üretici gruplarına da örnek teşkil etmesini temenni etti.

Konuşmaların ardından, işbirliği protokolüne imza konuldu.

(BRT)