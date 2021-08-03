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KKTC’den Türkiye’ye orman yangınlarına yardım için ekip gönderiliyor

Orman Dairesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek için araç ve personel gönderiyor.

03 Ağustos 2021 Salı 19:45
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KKTC’den Türkiye’ye orman yangınlarına yardım için ekip gönderiliyor

BAŞBAKAN ERSAN SANER'İN BASIN AÇIKLAMASI:

Anavatan Türkiyemizin farklı noktalarında korkutucu boyutlara varan orman yangınlarıyla mücadeleye  etkin destek vermek üzere KKTC olarak  Anavatan Türkiyemize ekip gönderiyoruz...

Personel, araç ve ekipmanlar yarın yola çıkacaklardır...

Acısını acımız bildiğimiz Anavatan Turkiyemizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyorum...

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ekiplerimizden oluşturduğumuz heyetimiz   araç ve ekipmanlarıyla  yarın   deniz yoluyla Türkiye'ye varmalarının hemen ardından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç duyulan bölgelere sevkedilecektir.

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