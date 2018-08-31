Akaryakıt zammını protesto etmek için bugün kontak kapatma eylemi yapılacak. Sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar Başbakanlık önünde kontak kapatma eylemi gerçekleştirecek.Eylemin bugün saat 11.00’da yapılacağı açıklandı.

Kontak Kapatma Eylemi” etkinliğinde toplanan 4 Bin’den fazla kişi etkinliğe katılıyorum butonuna basarken 2,9 Bin kişi ise etkinliğe katılmayı düşündüğünü belirtti.

Sayfadan yapılan son açıklamada ise eylemin Lefkoşa ile sınırlı kalmayarak adanın dört bir yanında aynı zamanda kontak kapatma etkinliği daveti yapılıyor.

Başta Lefkoşa olmak üzere Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele’de yapılması planlanan “kontak kapatma” eylemine yapılan çağrıda “Ambulans, itfaiye ve acil durumlara kesinlikle duyarlı olunmalıdır ve geçiş için yer bırakılmalıdır. Kimsenin canı yanmasın, kimseyi zor durumda bırakmayın” çağrısı da yapıldı.