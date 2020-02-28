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Kriz masası kuruldu

Başbakan Ersin Tatar hastanedeki yangın nedeniyle 300 civarında hastanın başka hastanelere aktarıldığını ve kriz masası kurulduğunu açıkladı.

28 Şubat 2020 Cuma 10:12
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Kriz masası kuruldu

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah çıkan yangını haber alır almaz kriz masası kurulduğunu ve 300 civarında hastanın başarıyla diğer devlet hastanelerine ve özel hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Başbakan Tatar, devletin görevinin hastaneyi en erken zamanda eskisinden daha iyi hale getirmek olduğunu ve derhal bu yönde çalışmaların başlatıldığını vurgulayarak, böylesi olaylarda devletin bütün imkanlarıyla seferber olabildiğinin görüldüğünü belirtti.

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