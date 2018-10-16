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Kundakçı 6 ay hapis yatacak

16 Ekim 2018 Salı 17:14
Kundakçı 6 ay hapis yatacak

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da 20 Haziran’da içinde benzin bulunan iki adet pet şişeyi yakarak Merkez Bankası’nın giriş kapısına atarak, kundaklamaya teşebbüs eden Hakan Doğanay, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kundaklamaya teşebbüs ve Kasti hasar suçlamasıyla itham edilen Hakan Doğanay, aleyhindeki tüm suçlamaları kabul etti. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu.

Mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı okuyan Başkan Fadıl Aksun, sanığın amacının intihar etmek olduğunu ve elinde yanan şişeyi pişman olup bankaya attığını söyledi. Aksun, “Bu durumu sanığın lehine değerlendirsek de ülkemize turist olarak gelen sanığın turist tanımına uygun davranmayışını aleyhine değerlendiririz” dedi. Aksun, bu olayın toplumda infial yarattığını kaydetti. Aksun, ülkemizde turist olarak bulunan bir kimsenin böyle bir suç işlemesinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek sanığı oy birliği ile 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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