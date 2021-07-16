Kurban Bayramı Salgın Tedbirleri ile Kutlanacak…

Bu yıl Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına denk gelmesi nedeniyle, ülkede iki bayram birden kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla adada olacak.

20 - 23 Temmuz günleri arasında dört gün sürecek Kurban Bayramı tatili, Bayram arifesi olan pazartesi gününün idari tatil verilmesiyle kamu çalışanları için dokuz güne çıktı. Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı namazı ise ülke genelinde 06.35’te kılınacak.

TÜM KAPALI VE AÇIK ALANLARDA MASKE VE 1.5 METRE MESAFE KURALI GEÇERLİ

Kovid-19 salgını tedbirleri ile kutlanacak bayram süresince, halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1.5 metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu.

Ayrıca, otel/casino, Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları, bar ve clublar, kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları, İnternet kafeler, bet ofisler, gece kulüpleri, profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri, sinema salonları, kapalı ve açık spor salonları, yüzme havuzları, boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları, açık alanlarda yapılacak müsabakalar, kapalı spor salonları (fitness, bireysel), lunapark, tombala vb. etkinlikler ile ibadethanelere girişlerde aşısız kişilerden ise son 72 saat içinde yapılmış negatif antijen testi talep edilecek.

POLİS, TRAFİK KURALLARI VE SALGIN TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ UYARI VE HATIRLATMALARDA BULUNDU

Bayram tatili süresince Polis, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile kesintisiz 24 saat hizmet verecek.

Polis Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Kurban Bayramını halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını duyurdu.

Polis açıklamasında, trafik kuralları ve Kovid-19 salgın tedbirleri ile ilgili bazı uyarılara ve hatırlatmalara da yer verdi.

“Araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma, alkollü araç kullanmama, araç kullanırken telefonla konuşmama ve bir şeyler yiyip içmeme” konularında uyarıldığı polis açıklamasında, “Trafikte önceliğiniz hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 vakalarındaki artışa da vurgu yapılan açıklamada, halk Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından alınan kararlara her zaman olduğu gibi bayram süresince de rehavete kapılmadan uymaya davet edildi.

Maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ıncı maddesi uyarınca yasal zorunluluk olduğunun hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bayramda kendi ve sevdiklerinizin sağlığı için aile ziyaretlerini çekirdek aile ile sınırlı tutulmasınına özen gösteriniz.

Sokağa çıkma yasağının haftanın tüm günleri için gece saat 00:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında uygulandığını bir kez daha hatırlatırız.

Tüm halkımızın Kurban Bayramını, en içten dileklerimizle kutlar, sağlıklı huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ederiz.”

MERKEZİ CEZAEVİ’NDE BAYRAMLAŞMA, SON 72 SAAT NEGATİF PCR SONUCU İLE YAPILACAK

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebilecek.

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem’in Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, kapalı görüş için gelecek ziyaretçilerde son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranacağını vurguladı. Bilmem, girişte ziyaretçilerin ateş ölçerle kontrolünün yapılacağını ve cezaevinde bulundukları süre zarfında maske takarak mesafe kurallarına uymalarının zorunlu olduğunu da aktardı.

HAVA DURUMU

Bayram tatili boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında olacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 - 40 ºC ve sahillerde 33 - 36 ºC dolaylarında seyredecek.

Hava, arife günü ve bayramın ilk günü açık, Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü ise açık ve az bulutlu geçecek.

