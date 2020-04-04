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LAÜ VE TELSİM İŞBİRLİĞİNDE LAÜ ÖĞRENCİLERİNE İNTERNET DESTEĞİ

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesinde liderlik etme vizyonuyla hareket eden Telsim işbirliğiyle, korona virüs salgını nedeniyle üniversitenin mevcut İnternet altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ öğrencilerine ücretsiz mobil İnternet hizmeti veriyor.

04 Nisan 2020 Cumartesi 20:39
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LAÜ VE TELSİM İŞBİRLİĞİNDE LAÜ ÖĞRENCİLERİNE İNTERNET DESTEĞİ

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Kuzey Kıbrıs’ın dijitalleşmesinde liderlik etme vizyonuyla hareket eden Telsim işbirliğiyle, koronavirüs salgını nedeniyle üniversitenin mevcut internet altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ öğrencilerine ücretsiz mobil internet hizmeti veriyor.

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun iletişim altyapıları ve digital çözümler geliştirmeye ve her zaman olduğu gibi yanlarında olmaya devam ediyoruz.”

Telsim olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını söyleyen Telsim Genel Müdürü Cenk Alper şöyle konuştu:
"LAÜ ile yaptığımız güçlü işbirliği sayesinde, üniversitenin mevcut internet altyapısını kullanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki LAÜ öğrencilerine, ücretsiz mobil internet hizmeti vermeye başladık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun iletişim altyapıları ve digital çözümler geliştirmeye ve her zaman olduğu gibi yanlarında olmaya devam ediyoruz.” 

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen: “KKTC’deki tüm öğrencilerimize, Telsim Vodafone işbirliği ile mobil internet hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başladık.”
Dünya genelinde yaşanan COVID-19 pandemisinden dolayı  ülkemizde de çok zor bir dönemden geçtiğimizi vurgulayan Yükselen, Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine kesintisiz eğitim alma imkanı sunmak maksadıyla Lefke Avrupa Üniversitesi ile Telsim arasında örnek bir işbirliğine imza atıldığının altını çizdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen yaptığı açıklamada, “Pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldığımız eğitime, 2019-2020 Bahar Yarıyılı süresince uzaktan eğitim şeklinde devam edilme kararı verilmiştir.  Öğrencilerimizin online platformda gerçekleştirilen  eğitimlerine eksiksiz devam edebilmelerini sağlamak için 1 Nisan tarihinden başlamak üzere Üniversitemizin mevcut internet altyapısını kulanamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm öğrencilerimize, Telsim Vodafone işbirliği ile mobil internet hizmetini ücretsiz olarak sunmaya başladık.  Projenin amacı öğrencilerimizin LAÜ uzaktan eğitim ve ders notu paylaşım platformuna, kendi bulundukları noktadan kesintisiz ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bu işbirliği için Telsim’e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Bu projeden yararlanmak isteyen tüm LAÜ öğrencilerinin, üniversitenin sitesindeki başvuru formunu doldurmaları yeretli olacaktır. İşlemin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan öğrencilere üniversite tarafından bir şifre gönderilecektir.

Son Güncelleme: 04.04.2020 20:49
Anahtar Kelimeler:
İNTERNETKoronavirüsTelsimLefke Avrupa Üniversitesi
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