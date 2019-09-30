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Lefkoşa’nın iki yakası, Kıbrıs Rallisi’ne bir kez daha ev sahipliği yaptı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:19
Lefkoşa’nın iki yakası, Kıbrıs Rallisi’ne bir kez daha ev sahipliği yaptı.

Lefkoşa’nın kuzey ve güneyinden binlerce kişinin canlı izlediği Kıbrıs Rallisi Lefkoşa Özel Etabı’nın kazananı Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi oldu.

Avrupa'nın en önemli motorspor organizasyonu olan ve yıllardır gerçekleştirilen Cyprus Rally, bu yıl 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Cyprus Rally kapsamında 2014 yılında ilk kez gerçekleşen ve iki toplumlu olarak organize edilen Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı bir yıl aranın ardından bu yıl da gerçekleşti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) koordinatörlüğünde beşincisi yapılan Kıbrıs Rallisi'nde Lefkoşa Özel Seyirci Etabı bu yıl bir kez geçildi.

İki toplumdan vatandaşların görev yaptığı Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nda, Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nın kuzeye geçiş noktası Taksim Sahası zıplama noktası oldu. Ledra Palace'ın altından yapılan geçişin ardından ekipler Ledra Palace ışıklarına doğru sola dönerek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na gelmeden şikan yapıp Federasyon'dan sola dönüp eski güzergahlarına dönerek Lefkoşa’nın güneyine geçti. Lefkoşa Şehir İçi Özel Etabı Kıbrıs Rallisi’nin 6. özel etabı olarak saat 17.00'de geçildi.

Lefkoşa Özel Seyirci Etabı’nda kazanan Volkswagen Polo GTI R5 ile Katar’dan Nasser Al-Attiyah-Matthieu Baumel ikilisi olurken, etabı ikinci sırada Citroen C3 R5 ile Rusya’dan Alexey Lukyanuk-Alexey Arnautov ve üçüncü ise Skoda Fabia R5 ile İngiliz Chris Ingram-Ross Whittock ikilisi oldu. 

Stoker: Avrupa’daki en güzel şehir için etaplarından biri

Uluslararası Ralli Federasyonu eşbaşkanı Graham Stoker ve beraberindeki heyet yarışın ardından bizzat KKTOK ekibini ziyaret ederek, tüm ekibi, iki toplumlu gerçekleştirilen Lefkoşa Özel Etabındaki özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti ve etabın Avrupa Ralli Şampiyonası’ndaki en güzel şehir içi etaplarından biri olduğunu kaydetti.

Fotoğraflar: Yusuf Darbukacı

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Rallisi
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