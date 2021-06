Lokma ikram ettiler

Sağlık Teknik Komitesi’nin epidemiyolojik durum değerlendirmesine göre şu anda seviye-2 (turuncu) olarak belirlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişlerde, 7 günlük negatif antijen veya PCR testi aranacak.

İki taraftan herhangi birinde COVID 19 sayılarında artış kaydedilmesi durumunda ise Sağlık Teknik Komitesi ve uzmanların yapacağı değerlendirme sonucu seviyeler yükseltilebilecek.

KAPILARIN KAPANMASI EYLEMLERE NEDEN OLMUŞTU

COVID-19 pandemisi tedbirleri kapsamında iki taraf arasındaki geçişler Şubat 2020 tarihinden beri kapalıydı.

Kıbrıs Rum tarafı geçen yıl şubat sonunda Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarını koronavirüs önlemleri gerekçesiyle kapatmış, bu karar neticesinde Lokmacı bölgesi, Kıbrıslı Türkler ve Rumlarca düzenlenen eylemlere sahne olmuştu.

Ardından, KKTC hükümeti de 11 Nisan 2020 tarihinde koronavirüs önlemleri kapsamında tüm kara ve hava sınır kapılarının 30 Nisan'a kadar KKTC vatandaşı olmayanlara kapatılmasına karar vermiş, ancak pandemi süresince alınan bazı kararlarla, bazı kapılardan Güney Kıbrıs’ta öğrenim gören öğrenciler, çalışanlar ve tedavi görenler için geçişlere izin verilmişti.

Bugün saat 08.00 itibarıyla geçişlere açılan kapılarla ilgili Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, dün çevirim içi görüşme yapmış, görüşmeye BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da katılmıştı.

LOKMACI ESNAFI HAZIR

Öte yandan, özellikle yaya geçişlerin sıkça yaşandığı Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması bölge esnafında işlerin artması beklentisini yaratırken, esnafın dünden beridir yoğun bir hazırlık içerisine girdiği gözlemlendi.

9 KAPI

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin başladığı 9 geçiş kapısı şunlar:

“Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”

BM, EKONOMİK ZORLUKLARIN AŞILMASINA YARDIMCI OLACAĞINA İNANÇ BELİRTTİ

Birleşmiş Milletler dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçiş noktalarının bugünden itibaren karşılıklı yeniden açılmasına yönelik COVID 19 tedbirleri konusunda uzlaştığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mart ayından itibaren sürdükleri çalışmaların sonucunda, Rum lider Anastasiadis ile tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış olduklarını kaydederek, bu gelişmenin iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına inandığını belirtmişti.

EPİDEMİYOLOJİK DURUM HAFTALIK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK

Liderlerin vardığı anlaşma uyarınca, Sağlık Teknik Komitesi, epidemiyolojik durumu haftalık olarak değerlendirecek ve geçiş noktalarında hangi seviyenin uygulanacağına karar verecek.

BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN ADA DIŞI GİRİŞ KRİTERLERİ

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ise, ülkeye ada dışı giriş kriterlerini ve ülke seviyelerine göre renklerini her hafta güncelleyecek.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti ise şu an için seviye-2 (turuncu) olarak belirlendi.

Uygulanacak seviyeler şöyle:

KOYU KIRMIZI:

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

KIRMIZI:

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

TURUNCU:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş.

Aşısız ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina.

SARI:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş ise yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş.

Aşısız ise yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu ve 7 gün karantina.

YEŞİL:

Aşılı veya hastalığı geçirmiş ise kısıtlama yok.

Aşısız ise yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu ile karantinasız giriş.

GRİ:

Girişler, bireysel başvuru ile özel izne tabi.

GENEL KURALLAR:

•Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir.

•Aşılı kişi: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

•Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

•18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

•Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.