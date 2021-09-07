Madrid'in yeni doğan ikiz pandaları

Koruma çabaları sonuç verdi: Dev pandalar artık nesli tükenmekte olan türler arasında değil anda

İspanya'da Zoo Aquarium tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 4 saat arayla dünyaya gelen ikiz pandaların ilk sağlık kontrolü yapıldı ve durumları iyi.



Cinsiyetlerinin ancak gelecek günlerde belli olacağı belirtilen ikiz pandaların, 171,4 ve 137,4 gram ağırlığında oldukları bilgisi paylaşıldı.

GÖZLERİNİ İLK 20 GÜN İÇİNDE AÇACAKLAR

İkiz pandaların sağlığı için ilk 8 haftanın çok önemli olduğunun altını çizen yetkililer, bu süre zarfında yavruların özel bakımlarının bir odada annelerinin yanında yapılacağını kaydetti.

Pandaların gözlerini ilk 20 gün içinde açacakları, doğuşta pembe olan derilerinin ise bu ilk günlerde yerini beyaz tüylere bırakacağı ifade edildi.

MADRİD'İN 6'NCI VE 7'NCİ PANDALARI

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık 2,5 ay sonra ikiz pandaların güçlenerek ayağa kalkmalarının ardından isimlerinin konulacağını açıkladı.

"Bing Xing" isimli erkek panda ile "Hua Zui Ba" isimli dişi pandanın yavruları olan ikizler, Madrid'deki hayvanat bahçesinde dünyaya gelen 6. ve 7. panda olmuştu.