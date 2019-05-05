Mağusa Türk Genel İş Sendikası Gazimağusa Belediyesi’nde Sıkıntılar Yaşandığını Savundu

Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde son zamanlarda sıkıntılar yaşanmakta olduğunu savundu.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil yaptığı yazılı açıklamada, Belediyeler Yasası’na göre Belediye Meclisi’nin yasanın vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde belde halkını ilgilendiren konuların karara bağlandığı en yetkili kurul olduğunu hatırlatarak, “Uzun süreden beridir sendikamız ve üyelerimizin hiyerarşik yapı, savurgan harcamalar ve çalışanların ek mesailerinin ödenmemesi ile ilgili sıkıntıları bulunmakta” dedi.

Bu konuların Gazimağusa Belediyesi Meclis üyeleriyle konuşularak çözüm üretilmesinin istendiğini, sendika olarak bu konularda Başkan İsmail Arter’e ve tüm belediye meclis üyelerine birer yazı gönderildiğini anlatan Karagil, “Kasım ayı içerisinde ise 2019-2020 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi taslağı işveren tarafına verilmiştir. Başkan Arter ile bu taslak üzerinde 3-4 kez görüşme yapıldı. Başkan, sendikanın istediği yan hakların iyileştirilmeleri konularında Belediye Bütçesi’nin 129 milyon TL’den 123 milyon TL’ye düşürüldüğünü ve sendikayı ilk telaffuz ettiği rakamlarda bir artışı çalışanlara veremeyeceğini belirtip, belediyenin mali yapısının düzlüğe çıkması için sendikanın daha iyimser yaklaşmasını talep etmiştir” dedi.

Karagil, sendikanın, Toplu İş Sözleşmesi’nin taslağındaki yan hakların iyileştirilmesi ile ilgili maddi menfaatlerden bir yıllığına feragat etme kararı aldığını ve bunu belediye meclis üyelerine bildirerek, belediye yönetiminden de gereksiz istihdamlar ve gereksiz harcamalarla ilgili idarenin tedbir almasını acilen beklediklerini bildirdiklerini söyledi.

Geçen haftaki meclis toplantısında gündeme gelen Toplu İş Sözleşmesi Taslağı görüşüldüğü esnada sendikalarına yakışıksız ifadeler kullanıldığını ileri süren Karagil, ‘Burası bizim ekmek teknemiz. Sendikamıza asla siyaset bulaştırmayız. Sizler gibi kimseden asla icazet almayız’ dedi.

Karagil, Belediye Başkanı Arter’e ve belediye meclis üyelerine sorular yöneltti. Sorular şöyle:

“1)İhaleye çıkmadan kiralanan ve yıllardır belediyede bulunan kiralık araçlar hangi şirketlerindir?

2)Salamis yolu üzerinde belediyeye ve dolayısıyla halka ait milyon Sterlinlik araziyi bir haftalık belediye meclis kararıyla kullanımına verdiğiniz meclis üyesi yıllardır burayı nasıl kullanıyor? Veya belediyeye ne kadar kira ödüyor?

3)Hangi belediye meclis üyeleri çocuklarını, kardeşlerini ve yakınlarını belediye de çalıştırıyor?

4)Gereksinim olmadığı halde boş binaları ve parkları bekleyen özel güvenlik şirketlerine ne kadar para ödeniyor?

5)Belediye bütçesinde izaz ikram kalemine ne kadar para ayrılıyor?

6)Bu izaz ikramlarda Mağusa belediye hudutlarında aynı işi gören birçok işletme varken neden hep aynı işletmeyle çalışılıyor?

7)Çalışır durumda 11 çöp kamyonuyla devir alınan Gazimağusa Belediyesi, neden şu anda Mağusa halkına sadece 3 çöp kamyonuyla hizmet veriyor?

8)2018 yılında 15 milyon TL borç alınıyor, araç alımı için ek bütçeye konan 1,5 milyon TL ,hiç araç alımı alınmadığı halde nasıl tüketiliyor.?;”

Karagil, belediye harcamalarını eleştirerek, siyasilerin gelip geçici olduğunu, kendilerinin belediye emekçileri olarak kalıcı olduğunu vurgulayarak, “Şimdi biz soruyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz soruların hangileri kimleri bağlamaktadır. Bu konularda menfaat sağlayanlar Mağusa halkından ve belediye emekçilerinden özür dileyecekler mi?” dedi.