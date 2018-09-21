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Mağusa’da ev yangını…

Mağusa’da dün sabah, 3,5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu bir evde yangın çıktı.

21 Eylül 2018 Cuma 10:12
Mağusa’da ev yangını…

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabah, 3,5 yaşındaki çocuğun çakmakla oynaması sonucu bir evde yangın çıktı. Antalyalılar Bölgesi Zafer Mahallesi Alageyik Sokak’ta Mehmet ve Hatice Ceylan’ın kiracı olarak kaldığı evde dün sabah saat 10:00 raddelerinde çıkan yangın sonucu yatak odası tamamen yandı.

Elde edilen bilgilere göre küçük çocuk evde bulduğu çakmağı alarak ablasının yatak odasına gitti ve oyun oynamaya başladı. Çakmakla oyun oynayan küçük çocuğun yanlışlıkla yatak örtüsünü ateşe verdiği ve korkarak odadan çıkıp kapıyı kapattığı öğrenildi.

Yatak odasından çıkan dumanı gören Hatice Ceylan ise yatak odasında yangın çıktığını fark etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yatak odasının tamamen yandığı öğrenildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
MağusaEv Yangınıçocukçakmak
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