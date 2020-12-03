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MALİYE BAKANLIĞI, KİRALANAN ARAZİLER HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Maliye Bakanlığı bir gazetenin, Girne bölgesinde 20 dönümlük arazinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından 10 yıllığına Kıbrıs Türk Qatar Uluslararası İşbirliği ve Toplumsal Gelişim Merkezi’ne kiralandığı yönündeki haberini yalanladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 13:22
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MALİYE BAKANLIĞI, KİRALANAN ARAZİLER HAKKINDAKİ HABERLERİ YALANLADI

Maliye Bakanlığı bir gazetenin, Girne bölgesinde 20 dönümlük arazinin Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından 10 yıllığına Kıbrıs Türk Qatar Uluslararası İşbirliği ve Toplumsal Gelişim Merkezi’ne kiralandığı yönündeki haberini yalanladı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, haberin tamamen asılsız ve uydurma olduğu ifade edilerek, gerçekleri yansıtmadığı bildirildi. 

Söz konusu gazetenin, gerçeği yansıtmayan bu haberi, araştırmadan ve Maliye Bakanlığı’ndan herhangi bir bilgi alış verişinde bulunmadan ısrarla yayınladığı ve kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği kaydedilen açıklamada, “Halkımız, Maliye Bakanlığımızı ve bakanlığa bağlı daireleri itibarsızlaştırıcı, yanlış ve spekülatif söz konusu bu tür haberlere itibar etmemelidir” denildi.

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