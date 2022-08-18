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Maliye Bakanlığı'nda önemli görüşme

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal ile beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

18 Ağustos 2022 Perşembe 16:55
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Maliye Bakanlığı'nda önemli görüşme


Ülke ekonomisinin hareketlenmesi ve halkın refahının artırılması bakımından ekonomik sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, birçok sektör temsilcisini bakanlığına davet ederek görüşmeler gerçekleştiren Maliye Bakanı Alişan Şan, halkın çıkarları göz önünde bulundurarak ülkenin güçlenmesi adına tüm paydaşlarla sıkı diyalog kurmaya, önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Bu bağlamda, Olgun Önal başkanlığında Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyelerini kabul eden Maliye Bakanı Şan, bankacılık sektörünün de ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerine çok büyük etkilerinin olduğunu belirterek, “Bir ülkede bankacılık sektörü ne kadar sağlıklı olur ve finansmana erişim ne kadar kolay olursa, ekonomik büyümenin de büyüklüğü ve hızı o oranlarda artış gösterir ya da durağanlaşır. Bu açıdan bankacılık sektörünün sağlıklı bir yapıda olması da bizler için son derece önemlidir” dedi.

ÖNAL

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal da Maliye Bakanı Şan’a, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek, “Dileriz çok başarılı bir çalışma dönemi geçirirsiniz” dedi.

Birlik Başkanı Önal daha sonra, bankacılık sistemi ile ilgili bilgileri, Koronavirüs pandemi döneminden bu yana yapılan faaliyetleri ve güncel verileri aktardı.

KKTC’nde bankaların uluslararası normlara göre faaliyet gösterdiğini, yapılan işin doğası gereği de faaliyetlerinin denetim altında olduğunu ve sıkça denetlendiğinin altını çizen Önal, ülkenin suç gelirlerinin aklandığı bir yer olarak gösterilmesinden birlik olarak duydukları üzüntüyü ifade ederek, bu yanlış algıyı düzeltmek ve bunun yanı sıra kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

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