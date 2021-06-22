Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti

İskele Belediyesi’nin on yılı aşkın süredir, 9 Aralık 2011’den bu yana ekonomik, bilimsel, teknik ve kültürel alanda iş birliği yaptığı kardeş şehri Ankara Mamak Belediyesi’nden, Belediye Başkanı Murat Köse ve beraberindeki bir heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da kardeş şehir Mamak Belediyesi’nin Başkanı Murat Köse ve heyetini makamında kabul etti. Görüşmede İskele ve Mamak’ın kardeşliğini masaya yatıran Başkanlar Sadıkoğlu ve Köse ileriki süreçte neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundular. Görüşmede her iki belediyeden meclis üyeleri ile belediye hazır bulundu.

MAMAK BELEDİYE BAŞKANI KÖSE, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ

18-20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen ziyaret kapsamında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve beraberindeki heyet İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. İskele’deki buluşmada iki belediye arasındaki işbirliğinin güçlenmesi için neler yapılabileceği görüşüldü. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve heyetine, TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi ile İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan İskele Belediyesi Kültür Evi’ni de gezdirdi.

SADIKOĞLU: “KALICI VE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK PROJELER YAPMAK İSTİYORSAK ALTINDA TÜRKİYE’NİN İMZASI OLMASI GEREKİR”

Kardeş Şehir Mamak’ı İskele’de ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek konuşmasına başlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve İskele’nin konumu hakkında bilgi verdi. İskele bölgesinin KKTC’de en hızlı gelişen bölge olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, bu gelişimle birlikte yaşadıkları en büyük sıkıntının ise altyapı olduğunu ifade etti. ‘Bizim burada en büyük kaynağımız bir şehre kalıcı ve adından söz ettirecek projeler yapmak istiyorsak altında Anavatan Türkiye’mizin imzası olması gerekir’ diyen İskele Belediye Başkanı, aksi takdirde kendi güçleriyle yapacakları şeylerin belli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin KKTC’ye bakış açısının belli olduğunu da vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, yatırımların devamlılığına dikkat çekti ve 20 Temmuz’da yol açılışlarının da olacağını hatırlattı.

İskele Belediyesi’nin Mamak dışındaki diğer kardeş belediyeleri (İstanbul Büyükçekmece, Beykoz ve Pendik, Kütahya, Samsun, Antalya Finike ve Trabzon Ortahisar) hakkında da bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, kardeşliğin, kendileri için çok önemli olduğunu, bir ekmeği bile bölüşmeyi bilen bir toplum olduklarının altını çizdi.

KÖSE: “ESERLERLE, HİZMETLERLE KONUŞULMAK İSTİYORUZ”

Kardeşlik hukuku gereği bir adım daha yaklaşmak, birbirlerini daha yakından tanımak için kardeş şehir İskele Belediyesi’ni ziyaret etme kararı aldıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de konuşmasında Mamak İlçesi hakkında bilgiler verdi. Mamak’ın sürekli olarak gelişen ve değişen bir ilçe olduğunu söyleyen Köse, Ankara’nın 4. büyük ilçesi olduklarının altını çizdi. Hizmet vermek, var olanların üzerine katmak için görevde olduklarını da belirten Murat Köse, eserlerle, hizmetlerle konuşulmak istediklerini söyledi.

İskele Belediyesi’ni, Mamak Belediyesi’nin düzenlediği her türlü etkinlikte görmekten mutluluk duyacaklarını ifade eden Köse, ilişkilerin pekiştirilmesini temenni etti.

KADİRAĞA, İSKELE FESTİVALİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve heyetini kabul eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na eşlik eden İskele Belediyesi Kültür& Sanat ve Diş İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa da festivaller festivali olarak adlandırılan Geleneksel İskele Festivali Hakkında bilgi verdi. Festivallerine kardeş belediyelerden de katkı olduğunu hatırlatan Kadirağa, gelecek yıllarda Mamak’tan da sanatçıları ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

İSKELE VE MAMAK BELEDİYELERİ, AKŞAM YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Kardeş şehri Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve heyetini makamında ağırlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, görüşmenin ardından ise TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi ile İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan, Kıbrıs Kültürüne ışık tutan İskele Belediyesi Kültür Evi’ni gezdirdi, bilgi verdi. İskele Belediyesi ile Mamak Belediyeleri daha sonra akşam yemeğinde bir araya geldiler.

Mamak Belediye Başkanı ve heyetini ağırlayan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na görüşmeler sırasında Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan, Eray Göksan, İsmail Y.Osum, Çağlar Karadağ, Sefa Kurukafa ve İsmail Osum eşlik etti.