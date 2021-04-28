Maronitlerden Köylerine Geri Dönme Talebi

Fileleftheros gazetesi, “Marontilerin GYÖ’ler Kapsamında Geri Dönüş Talebi” başlığı altında verdiği haberinde, Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas’ın, Maronitlerin KKTC’deki köylerine, Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde geri dönmeleri konusunda bütünlüklü bir plan içeren bir mektubu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiğini yazdı.

Gazete, Musas’ın söz konusu mektuptaki önerilerinin, Cenevre’de gündeme getirilmesi talebiyle Anastasiadis’e gönderdiğini belirtirken, Musas’ın mektubun hazırlanması aşamasında birçok yetkiliyle temaslar gerçekleştirdiğini de aktardı.

Habere göre, Musas, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ve Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet- Catalano’nun da aralarında bulunduğu pek çok yetkiliyle görüşerek taleplerini dile getirdi.