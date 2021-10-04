Mars’a gitmek KKTC’ye gelmekten daha kolay

Her geçen gün uzay turizminin bile kolaylaştığını belirten Turizm Emekçileri Platformu, ülkemizde uygulanan bürokrasinin devamının anlamsızlığına dikkat çekerek, PCR testlerini yaptıran, aşı karnelerini alan, sertifikalarını tamamlayan ve üstelik hepsi barkodlu evraklar olan, ülkemize bin bir zorlukla gelen her misafirden, PCR, aşı karnesi ve sertifika çıktısı istemesini protesto etti.

Kağıt bürokrasinin ekonomiyi rehin aldığı ekonominin bürokratik engeller ile baskı altında ayakta kalmaya çalışmasına anlam vermeyen Turizm Emekçileri Platformu, covid önlemleri çerçevesinde kağıt baskıların, mümkün olduğunca az kullanılması da Dünya Sağlık Örgütü tarafından duyrulmuş ve mikrobun bulaşmasına karşı önlem önerilmesine rağmen ülkemizdeki bu bürokratik engeldeki ısrarı anlamadıklarını kaydetti.