Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
Otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi…
2. yaştan sonra ortaya çıkıyor!
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen kaynağı
Dalgıçlara yeni sistem: Sonsuz oksijen...
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!

Meclis Başkanı Uluçay, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

15 Aralık 2019 Pazar 10:58
Meclis Başkanı Uluçay, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi ev sahipliğinde  düzenlenen 12. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde bulunduğu Antalya’da, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, dünkü görüşmede Meclis Başkanlık Divanına üye Milletvekilleri Salahi Şahiner ve Yasemi Öztürk  ile Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Topal da yer aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi’nin uluslararası alanda görünürlüğünün sağlamlaştırılmasının kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade ederek, bu bağlamda özellikle Türkiye’de düzenledikleri tüm etkinliklerde KKTC’li parlamenterleri aralarında görmek istediklerini söyledi.

“KKTC’de yaşayan soydaşlarımızın arzu ettikleri barış ve refaha ulaşacaklarına inanıyorum” diyen Şentop, Türkiye’nin hem KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve hukukunun yanında olduğunu hem de uluslararası hukuktan kaynaklı bölgedeki kendi haklarının takipçisi olduğunu kaydetti.

Şentop, “KKTC’nin bundan sonraki süreçte de daha çok uluslararası ilişkiler geliştirmesi için yanında olacağız” dedi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Türkiye ile birlikte KKTC’nin geleceğini daha sağlam temellerde oluşturmak için yatırımlara devam ederken, siyasi geleceğini de şekillendirmek için mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Uluçay, zaman zaman özellikle ekonomik sıkıntılar konusunda  inişler çıkışlar olsa da birlikte mücadele edildiği sürece tüm soruların üstesinden gelineceğine olan inancını dile getirdi.

Uluçay, iki ülke Meclisleri arasındaki ilişkilerin gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Uluçay ve beraberindeki Milletvekilleri, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un konuk Meclis Başkanları ve heyetler onuruna verdiği yemeğe de katıldı.

APA Genel Kurulu çerçevesinde Antalya’da bulunan Uluçay ve beraberindeki heyetin bugün KKTC’ye dönmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Teberrüken UluçayTBMM Başkanı ŞentopMustafa ŞentopHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bütçe görüşmelerine yarın devam edilecek
Bütçe görüşmelerine yarın devam edilecek
Nabi Özberkman hayatını kaybetti
Nabi Özberkman hayatını kaybetti
Hamitköy'de uyuşturucudan 2 tutuklu
Hamitköy'de uyuşturucudan 2 tutuklu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim