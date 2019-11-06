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Medya Etik Kurulu Deklerasyonu DAÜ Gündem gazetesi tarafından imzalandı

Ülkemizde yayıncılık alanında etik kodlara uyulması konusunda faaliyet gösteren Medya Etik Kurulu tarafından oluşturulan Medya Etik Kurulu Deklarasyonu, Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğrenci uygulama gazetesi olan DAÜ Gündem gazetesi yetkilileri tarafından imzalandı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:35
Medya Etik Kurulu Deklerasyonu DAÜ Gündem gazetesi tarafından imzalandı

Ülkemizde kamu ve özel basın kuruluşlarının imzalayarak etik kodlara uyacaklarını taahhüt ettiği deklarasyona DAÜ İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy ve Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu imza koydu. 5 Kasım 2019 Salı günü Gazeteciler Birliği’nde gerçekleştirilen imza töreninde Medya Etik Kurulu Üyeleri, DAÜ Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Bekcan ve DAÜ Gündem Gazetesi okur temsilcisi Dr. Engin Aluç da hazır bulundu.

Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nun imza töreninde konuşan Medya Etik Kurulu Başkanı Dr. Bekir Azgın, kendisinin de geçmişte katkı koyduğu DAÜ Gündem Gazetesi’nin de Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalayan kuruluşlar arasına girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azgın, ülkemizde gazeteciliğin gün geçtikçe seviye kaybettiğini belirterek, deklarasyona daha fazla yayın kuruluşunun imza koyması ve ilkelere uyması halinde daha iyi bir gazetecilikten söz edilebileceğini ifade etti. Son günlerde devlet tarafından medyaya verilen desteğin kesilmesinin gündemde olduğunu belirten Azgın, gazetelere verilen desteğin kesilmesi halinde etiğe değer veren gazetelerin batma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, imza töreninde yaptığı konuşmada DAÜ Gündem Gazetesi’nin Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalayanlar arasına girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etik kavramının ülkemiz medyasında henüz yirmi yıldan bu yana konuşulmaya başlandığına dikkat çeken Özuslu, etik kavramının ülkemizde intihar ve kazalarla ilgili fotoğrafların sorgulanmasıyla tartışılmaya başlandığını belirtti. Özuslu, Medya Etik Kurulu’nun kurulmasıyla etik kavramının daha sistematik bir şekilde gündeme geldiğini de söyledi. Özuslu, etik anlayışının yerleştirilmesine üniversite gazetelerinde çalışan gençlerden başlanmasının önemli bir adım olacağına dikkat çekerek, deklarasyonun diğer üniversite gazeteleri tarafından da benimsenerek imzalanmasının gelecek için etik gazeteciler ordusu yaratacağını sözlerine ekledi.

DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy da yaptığı konuşmada, bir üniversite gazetesi olan DAÜ Gündem Gazetesi’nin bir eğitim gazetesi olarak etik değerlere verdiği önemden bahsederek, etik kuralların öğrencilere öğretilip, uygulatıldığını ifade etti. Kendilerinin Medya Etik Kurulu Deklarasyonu’nu imzalayarak diğer üniversite gazetelerine de örnek olacaklarına inancını belirten Ersoy, deklarasyona imza koymaktan gurur duyduklarını kaydetti. Ersoy, gerek internet alanında sürdürdükleri yayıncılık faaliyetini gerekse ilerleyen günlerde tekrar hayata geçirmeyi planladıkları basılı yayınlarında kaliteli haber üretme anlayışını sürdüreceklerini kaydetti.

(BRT/MAIL)

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Medya Etik KuruluHaber
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