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Memurların sadece %40'ı verimli!

Başbakan Erhürman, kamuda verimsiz bir dağılım olduğunu söyleyerek, yüzde 40 memurun verimli çalışabildiğini, geçici ve sözleşmeli personelin nasıl verimli hale getirileceği konusunda çalışmaların başlatıldığını açıkladı

07 Haziran 2018 Perşembe 10:34
Memurların sadece %40'ı verimli!

Başbakan Tufan Erhürman, Haber Kıbrıs Web TV ’ye konuk olarak, ülke gündemini değerlendirdi. Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi'nin sorularını yanıtlayan Başbakan Erhürman önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman, ülkede yıllardır reformların yapılmadığına dikkati çekerek, bazı reformların kaçınılmaz olduğunu söyledi. . Polis içerisinde çok ciddi sorunlar olduğunun sorulması üzerine Başbakan “Hiç bir kurum için memleketin halinden daha fazla bir beklenti olamaz”dedi. 

Polisin en temel sorununun personel yetersizliği olduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman, polisin özel güvenliğe vereceği eğitimlerin bir an önce başlamasını istediklerini vurguladı.

DÖVİZ KRİZİ

Dövizde yaşanan yükseliş nedeniyle bir takım önlemler alındığını kaydenden Başbakan tufan Erhürman, okullarda, sütte ve akaryakıtta bir takım önlemler alındığını ifade etti. 5 özel okulun tamamen Türk Lirası’na geçtiğini belirten Başbakan Erhürman, “Dövizin yükselmesi karşısında yapabileceklerimiz sınırlı, KKTC maliyesinin dar olanakları çerçevesinde alınabilecek önlemleri aldık” dedi.

KAMU REFORMU

Kamu Reformu konusunda da açıklama yapan Başbakan Tufan Erhürman, yaz aylarında bu konuda meclisn çalışmalarının devam edeceğini vurguladı. Erhürman yapısal reformları yapmadığımız takdirde daha çok fırtınalar kopacağı uyarısında bulundu.

İŞSİZLİK RAKAMLARI

Genç işsizlik oranlarının yüzde 18’e ulaştığını aktaran Başbakan Tufan Erhürman, buna ragmen Turizm Sektöründe %20 oranında yerli işgücünün olduğuna dikkat çekerek, gençlerin bu sektöre yönelmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

ENERJİ

Enerji konusuna da değinen Başbakan Erhürman, enterkonnekte sisteme geçmeyi istediklerini vurgulayarak, özellikle sanayi üreticisinin rahatlatılacağını kaydetti. Başbakan: “bugüne kadar bu kadar açık bir şekilde biz bu sistemi istiyoruz denmedi” dedi

YARGI

Başbakan Tufan Erhürman geçtiğimiz gün dokunulmazlık tartışmaları sırasında Mecliste yargıya ve savcılığa karşı yapılan söylemlerden rahatsız olduğunu vurgulayarak: “Yargı yıpratılmaya çalışılıyor” dedi.

Erhürman şöyle devam etti: “Meclisteki milletvekillerinin yargı hakkında söyledikleri bir yargıcın istifasından daha fazla yıpratıcıdır, Bu topluma her kim ki senden bir şey olmaz mesajı verir ondan bir şey olmaz Ezberlerden kurtulmamız lazım.” dedi.

KAMU

Kamuda verimsiz bir dağılım olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman yüzde 40 memurun verimli çalışabildiğini, geçici ve sözleşmeli personelin nasıl verimli hale getirileceği konusunda çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

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Yorumlar
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Magusalı 2018-06-07 11:16:36

Kamu personeli yıllık izinleri haricinde hasta izin haklarını da aralarında anlaşarak yıllık izin gibi kullanıyorlar. Bu hafta ben, gelecek hafta sen izin al. Ne yak ki doktorlarımız bu konuda çok cömert davranıyorlar.

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kibris 2018-06-07 11:53:41

10 milyar maaş verip bütün gün con kahve içirttirirseniz ahbap çavuş ilişkisiyle denetleyen bir mekanizma olmaz ise ve gençlerin önünü açmazsanız memuriyet anadan ve babadan oğula kıza geçen bir krallık sistemi haline dönüşmüşse verim beklemeyin !!! Gençlere şans verin memuriyet için bakın görün işler nasıl tıkır tıkır yürüyor. Bilgisayar kullanmayı 2 kelimeyi 1 araya getirmeyi bilmeyen insanlar var ki geçmişte şanslarından dolayı memur olmuşlar ve hala memurdurlar. Bir reform yapında bu halkta rahatlasın artık !

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