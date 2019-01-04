Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iOS 13 geliyor! İşte iPhone ve iPad'lerin geleceği son nokta
iOS 13 geliyor!
Almanya'da hacker şoku: Cumhurbaşkanı'nın bile kimlik bilgilerini çaldılar
Almanya'da hacker şoku
Google Chrome kararıyor, görürseniz şaşırmayın!
Google Chrome kararıyor!
Telegram'dan sonra şimdi de Instagram'a büyük şok
Instagram'a büyük şok
Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!
Samsung'tan akıllı ayakkabı!
banner40

Merkez Bankası döviz kısıtlamalarını kaldırdı

KKTC Merkez Bankası, bazı yabancı ülke banknotlarının kabulündeki kısıtlamaları kaldırdı.

04 Ocak 2019 Cuma 17:17
Merkez Bankası döviz kısıtlamalarını kaldırdı

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Türk Lirası (TL) dışındaki yabancı ülke banknotlarının Merkez Bankasınca kabulünün yurt dışındaki muhatap kurumların söz konusu banknotları teslim alma şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı olduğu ve banknotların dövize ve dolayısıyla yatırıma dönüştürülebilmesi için bu banknotların yurt dışındaki muhataplara teslimi gerektiği hatırlatıldı.

Merkez Bankası açıklamasında şunlara yer verildi:

banner41
“Nitekim Bankamız nezdindeki tedavülden kalkmış, fiziki parça kaybına uğramış, kısmen de olsa yanmış, kirlenmiş, yıpranmış, boyalı ya da kimyasal madde bulaşmış yabancı ülke banknotlarının, muhataplarımızca kabulünde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, 21 Aralık 2017 tarihinden itibaren Bankamızca kabul edilmeyeceği kamuoyuna duyurulmuştu. 

Doğrudan Bankamız sorumluluk alanında olmamakla birlikte, iş dünyasının ve halkımızın mağduriyetinin giderilebilmesi için süregelen zaman içerisinde ilgili muhataplarımızla sorunun çözümüne yönelik görüşmeler yapılmış ve çözüme yönelik sınırlı da olsa ilerleme sağlanmıştır. 

Bu itibarla tedavül oranı yüksek Euro, Amerikan Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden banknotların Bankamızca kabulündeki kısıtlamalar kaldırılmış olup, tahsil ve tediyesinin yapılacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıDöviz KısıtlamalarıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çaldığı oyun konsolu ile oyunu geri iade ederken yakalandı
Çaldığı oyun konsolu ile oyunu geri iade ederken yakalandı
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim