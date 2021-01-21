Meteoroloji Dairesi’nden depreme ilişkin açıklama

Kıbrıs bugün öğleden sonra sallandı.

Kıbrıs’ta bugün saat 16.30 sıralarında ilk açıklamalara göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkezi Gazimağusa’da olan deprem tüm bölgelerde hissedildi.

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 16:27 sıralarıdna, Daireye bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 43 km uzaklıkta , orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre 5.2 olan bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Açıklamada, yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.90 Kuzey ve 33.66 Doğu Koordinatlarında, yaklaşık 57 km derinliğinde Larnaka’ da olduğu saptandığı da belirtildi.