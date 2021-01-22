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MUHARİP DERNEKLERDEN AÇIKLAMA: “BARIŞ HAREKATI’NI İŞGAL GÖREN ANLAYIŞI KINIYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ve GKK Emekli Astsubaylar Derneği, Barış Harekatı’nı işgal gören anlayışı kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, yapılan iftira, karalama, düzeysiz yayın ve beyanatları kınadı.

22 Ocak 2021 Cuma 14:04
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MUHARİP DERNEKLERDEN AÇIKLAMA: “BARIŞ HAREKATI’NI İŞGAL GÖREN ANLAYIŞI KINIYORUZ”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ve GKK Emekli Astsubaylar Derneği, Barış Harekatı’nı işgal gören anlayışı kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, yapılan iftira, karalama, düzeysiz yayın ve beyanatları kınadı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği ve GKK Emekli Astsubaylar Derneği başkanlarının ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, devletimize, Mücahit Kıbrıs Türk halkı ile onun şanlı direnişine, Barış Harekatı’na, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Güvenlik Kuvvetlerimiz ile polisimize ve komuta kademelerine yönelik kin ve nefret dolu beyan ve iftiralarını alışkanlık haline getirmiş malum şahıslar ve yayın organlarının son dönemde artan düzeysiz saldırılarını, Kıbrıs Türk halkı ve onun sahip olduğu değerleri asılsız iftiralarla karalayan, Barış Harekatı’nı işgal gören anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle yapılan iftira, karalama, düzeysiz yayın ve beyanatları esefle kınarız”

Açıklamada, Asırlardır adada var olan Türk varlığını sonlandırarak büyük hayallerine ulaşmak isteyen Rumların, 20’nci yüzyıl ortalarından itibaren EOKA terör örgütü marifetiyle Kıbrıslı Türkleri yok edeceklerini, Enosis’e giden yolda Kıbrıslı Türklerin de kurucu ortağı oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir basamak olarak kullanacaklarını ifade etmekten geri kalmadıkları belirtildi. Açıklamada, “Bunların da ötesine geçerek, özellikle 21 Aralık 1963’te Akritas planını yürürlüğe koyarak Kıbrıslı Türkleri ortak olduğu devletten uzaklaştırmanın yanı sıra Kıbrıs’ın her yerinde Türk katliamlarını hedefleyen organize terör eylemlerine başladılar” denildi.

Açıklamada,  Rum ve Yunan ikilisinin her türlü terör, zulüm ve baskısına maruz kalan Kıbrıs Türk halkına en temel hak olan yaşam hakkının fazla görüldüğü, 1974 yılına kadar yokluklar içerisinde gettolarda yaşamaya mahkûm edildikleri vurgulandı.

Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayallerine ulaşmak için kurguladıkları faşist darbeyi, Anavatan Türkiye ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak Mehmetçik ve Mücahidin omuz omuza mücadelesiyle icra edilen Kıbrıs Barış Harekatı’yla sonlandırarak Kıbrıslı Türklerle birlikte Rumlar için de adada huzur ve güveni tesis ettiği Yunanistan’daki faşist ve darbeci cunta rejiminin de yıkılarak demokrasinin gelmesine katkı sağladığı belirtildi.

Ortak açıklamada, “Bu huzur ve güven ortamında 38 yıldır kurulmuş olan devletimizin; gözbebeğimiz olan kurumlarımızla birlikte, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel açıdan her geçen gün güçlenerek gelişmesi en büyük temennimizdir” denildi.

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