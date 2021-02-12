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“Mutant virüse karşı çift maske takın”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak mutant virüse karşı uyarılarda bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 11:14
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“Mutant virüse karşı çift maske takın”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak mutant virüse karşı uyarılarda bulundu.

Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

VİRUSLE SAVAŞ DEVAM EDİYOR:

– Mutant virüs e karşı çift maske takınız. Tercihen ikisi ama olmazsa en az biri cerrahi maske olsun.

– Gitmek zorunda olduğunuz her yerde, Mesafeyi en az 2 metre koruyun, işinizi çok hızlı görün ve ayrılın . Eviniz sizi korur.

– Temizliğe havalandırmaya dikkat edin.

– Burası ne Amerika, Ne Avrupa, ne de Avustralya. Burada bol bol cins cins aşı yok. Hangi aşıyı bulursanız sıranız geldiğinde yaptırınız. Aşının virüsle insan arasındaki engellerden sadece biri olduğunu unutmayın. Aşı oldunuz diye diğer tedbirlerden vaz geçmeyin

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