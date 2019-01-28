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Narenciyede hasat zamanı

28 Ocak 2019 Pazartesi 15:03
Narenciyede hasat zamanı

Güzelyurt’un en önemli ekonomik kaynağı olan narenciyede, Ocak ayının ilk günlerinde başlayan ve kötü hava koşulları nedeniyle ara verilen hasat, yeniden başladı.

Sezonun ilk ürünü olan limon, greyfurt ve mandalin çeşitlerinin hasadı hızla devam ediyor. Bu ürünlerin bir kısmı iç piyasada veya konsantrede değerlendirilirken, bir kısmı da ihraç ediliyor.Bugünlerde hasadın hız kazanmasına rağmen sektördeki sıkıntılar bitmiyor.

Kuraklık ve tuzlanma nedeniyle rekoltenin her yıl giderek azaldığı narenciyede, son günlerde etkili olan yağışlar yüzleri güldürdü.
Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciyedeki yeni sezonu BRT’ye değerlendirdi.Turgut Akçın, narenciyede hasadın sürdüğüne işaret ederek, şu ana kadar hasat edilen ürünlerin büyük kısmının ihraç edildiğini söyledi.

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Bu yıl ürünlerin kalitesinde iyileşme olduğunu belirten Akçın, üreticilerin iyi bir satış yapabilmesini diledi.Turgut Akçın, bu yıl valencia portakal hasadında bir sıkıntı beklemediklerini ve valencia portakalın bu yıl daha iyi fiyat bulabileceğini belirtti.
Hasat yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu ifade eden Turgut Akçın, ürünün kesim hataları ile heba edilmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Akçın, su konusuna da değindi.

Türkiye’den gelecek suyun önemine işaret eden Akçın, son günlerdeki yağışların yer altı suları açısından önemli olduğunu ve üreticilerin memnun olduğunu kaydetti.

BRT

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