Neyse ki yaralanan olmadı!

Gazimağusa -Karpaz Anayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatılırken, kaza nedeniyle yolda trafik bir süreliğine aksadı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 13:30 sıralarında, Gazimağusa -Karpaz Anayolu üzerinde, İskele -Boğaz mevkiinde, 34 yaşındaki İlkay Sevindik yönetimindeki HJ 686 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ancak gidişe göre yolun sağında bulunan Big Bazaar isimli iş merkezine dönüşe geçen 37 yaşındaki Mikhail Leontev yönetimindeki PA 909 plakalı jeep araçla çarpışmasıyla yaşandı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, yolda trafik akışı bir süreliğine aksadı.