Nilden Bektaş Erhürman: İyi ki doğdun sevgilim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 9 Eylül Perşembe günü yaptığı paylaşımda eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın Koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Bugün sabah saatlerinde Nilden Bektaş Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Tufan Erhürman’ın doğum gününü kutlarken ‘üçümüz de iyiyiz’ mesajı verdiği gözlendi.

Nilden Bektaş Erhürman, eşi Erhürman’ın ‘baba’ olarak ilk doğum günü olmasına da dikkat çekti.

Paylaşım şu şekilde:

“Güzel günlerin birinde sevgili Veysi Canateş objektifinden çıkmış bir fotoğraf olsun bu günün anısı.. İyi hatırlansın ilk baba haliyle doğum günü.. Sıkıntılı günlerden geçsek de üçümüz de iyiyiz.. İyi ki doğdun sevgilim , iyi ki doğdun canım babam, seni çok seviyoruz.”