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Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenleri için yeni karar!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı.

27 Temmuz 2021 Salı 08:22
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Nişan, nikah, düğün ve sünnet törenleri için yeni karar!

Hazırlanacak taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verildi.

Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacak.

Gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacak.

Söz konusu karar şöyle:

Tören ve partilerlerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.

-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olusun 200 kişiden fazla kişi alınmayacaktır.

-Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Düğünlerde taahütnamede belirtildiği gibi  sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

-Hazırlanacak olan taahütneme imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

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