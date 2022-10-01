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O kararlar Güney'i teğet geçecek...

AP Bakanlar Konseyi’nin elektrik enerjisi tüketiminin azaltılması ve elektrik enerjisi üreticilerinin kazancı ile sisteme katkısının sınırlandırılması konusunda karar aldığı ve alınacak tedbirlerin, Güney Kıbrıs’ı teğet geçeceği bildirildi.

01 Ekim 2022 Cumartesi 12:14
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O kararlar Güney'i teğet geçecek...



Alithia gazetesi, Brüksel’de dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, Avrupa Birliği (AP) enerji bakanlarının enerji tasarrufu, elektrik enerjisi fiyatlarının düşmesi ve faturalarını ödemekte zorlanan hane halkı ile işletmeleri desteklemek amacıyla bazı tedbirler aldığını yazdı.

Gazete, yetkililerin kararla ilgili ilk tepkisine göre, alınan kararın Güney Kıbrıs’ın elektrik verilerinde hissedilir bir farklılık yaratmayacağını; çünkü Avrupa’nın enerji mimarisinin doğalgazla ilişkili olduğunu ve rekabetçi piyasa modelini değiştirecek herhangi bir talimat verilmediğini kaydetti.

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