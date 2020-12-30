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Oğuzhan Hasipoğlu: "Genel Sekreterliğe adayım"

Dışişleri Bakanlığı için adına kesin gözüyle bakılan ancak bu konuda kırgınlığını ifade eden Oğuzhan Hasipoğlu, siyasette kırgınlığın olmayacağını öğrendiğini kaydederek UBP’de Genel Sekreterliğe aday olmayı düşündüğünü ifade etti.

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:27
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Oğuzhan Hasipoğlu: "Genel Sekreterliğe adayım"

Dışişleri Bakanlığı için adına kesin gözüyle bakılan ancak bu konuda kırgınlığını ifade eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, siyasette kırgınlığın olmayacağını öğrendiğini kaydederek UBP’de Genel Sekreterliğe aday olmayı düşündüğünü ifade etti.

Hasipoğlu, "Başbakanla görüşeceğim" dedi. 

BRT ekranlarında konuşan Oğuzhan Hasipoğlu, “kırgınlığınız sürüyor mu?” sorusuna yanıtla “Siyasette kırgınlık olmaz, bunu tecrübe ederek öğreniyoruz. Dün dündür bugün bugündür denir ya işte biz de onu öğreniyoruz…” dedi.

"Genel sekreterliğe aday mısınız?” sorusuna yanıtla ise Hasipoğlu, “bu henüz partide gündem olmadı ama benim böyle bir düşüncem var. Muhakkak başbakanla istişare edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Müzakere heyetinde de olması nedeniyle bunun zor olup olmayacağı konusunda ise Hasipoğlu, “hayır olmaz ama meclisteki komitelerdeki çalışmalarda eskisi gibi olamayacağız” dedi.

Hasipoğlu, partinin toparlanmaya duyduğu ihtiyacı da dile getirdi.  

Kaynak : Kıbrıs Postası

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