Olgun Amcaoğlu’ndan burs ödemeleri hakkında açıklama

ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, burs ödemeleri hakkında açıklama yaparak, “Yurt dışı burslarıyla ilgili haziran ayına kadar olan burslar ödendi. Temmuz, ağustos, eylül ödemeleri için maliye bakanlığına bilgi verildi. 6 milyon TL ödenek gerekiyor. Ancak maliye bakanlığı da şuan çok sıkıda. Nakit anlamında sıkıntı var. Şartlar zor ve ağır ancak burs paralarının ödenmesi öncelik olmalı. Sağlık ve eğitim her zaman önceliğimiz olmalı” dedi.