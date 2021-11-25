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Olgun Amcaoğlu’ndan burs ödemeleri hakkında açıklama

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:56
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Olgun Amcaoğlu’ndan burs ödemeleri hakkında açıklama
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ÖZEL HABER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amcaoğlu, burs ödemeleri hakkında açıklama yaparak, “Yurt dışı burslarıyla ilgili haziran ayına kadar olan burslar ödendi. Temmuz, ağustos, eylül  ödemeleri için maliye bakanlığına bilgi verildi. 6 milyon TL ödenek gerekiyor. Ancak maliye bakanlığı da şuan çok sıkıda. Nakit anlamında sıkıntı var. Şartlar zor ve ağır ancak burs paralarının ödenmesi öncelik olmalı. Sağlık ve eğitim her zaman önceliğimiz olmalı” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluGÜNDEM KIBRISÇiğdem Aydın
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