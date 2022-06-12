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Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası işe ilgili olarak tutuklanan zanlı A.N.Y.B bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Haziran 2022 Pazar 12:40
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Ölümlü kazada zanlı mahkemeye çıkarıldı
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(KAMALI HABER)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Özhan Öz, olguları aktardı. Polis, 11.06.2022 tarihinde saat 07.40 raddelerinde Haspolat'da Lefkoşa - Mağusa anayolu üzerinde çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde yönetimindeki JR 028 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyreden Dilekkaya'da sakin A.N.Y.B’nın seyrettiği yolun sağında bulunan Ergüden Tic. Ltd. önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde muhafaza etmeyerek o esnada yolun sağından yürüme zorunluluğu bulunduğu halde gidişine göre solda banket içerisinde yaya olarak ayni istikamete doğru yürümekte olan Lefkoşa'da sakin Hakkı Afşin'e aracının sol ön kısmı ile çarpıp yoluna devam ederek yine gidişine göre solda bulunan çelik bariyerlere sol yan kısmı ile çarpıp önü doğu istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu anlattı. 

Polis, kaza sonucu yaya Hakkı Afşın’ın almış olduğu yaralara dayanamayarak kaza mahallinde vefat ettiğini söyledi.  

Polis, kazada JR 028 plakalı araca 30.000 TL, Karayolları Dairesi'ne ait 3 adet yatay bariyerlere 1.000 TL tahmini hasar olduğunu söyledi.Polis, aynı tarihte saat 09.17'de, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde JR 028 plakalı araç sürücüsü A.N.Y.B'dan rızası alındıktan sonra 2 adet 10 cc tüp kan örneği uyuşturucu madde veya ilaç tesiri tahlili maksatları için emare olarak alındığını anlattı.  

Polis, JR 028 plakalı araç sürücüsü A.N.Y. B’nın suçüstü hali gereği tutuklanarak L.P.M. Merkez Karakolu hücresine yerleştirildiğini söyledi. Polis, müteveffa Hakkı Afsın’ın, otopsi maksatları için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna yerleştirildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili temin edilecek olan ifadeler, araştırılması gereken kamera görüntüleri, Zanlını göz sağlığı ile ilgili göz doktoru tarafından muayene edilmesi gerektiğini anlattı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlanmadığını söyleyerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.  

Zanlının avukatı Hüsnü Tokatlıoğlu, tutukluluk talebine de süresine de itiraz etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla,  itirazı reddedip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

Son Güncelleme: 12.06.2022 13:06
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Mağusaölümlü Trafik Kazası
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