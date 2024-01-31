Cumhurbaşkanlığı: BM Güvenlik Konseyi’nin kararı yanlı ve tutarsız Cumhurbaşkanlığı: BM Güvenlik Konseyi’nin kararı yanlı ve tutarsız

KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Oscar Otel Sahibi Erdem Oskar 89 yaşında hayatını kaybetti.

Hayatını yatırımcılığa adayan, Oscar Group’un mimarı, Erdem Oskar’ın vefatı başta turizm sektörü olmak üzere tüm ülkede üzüntü yarattı.