Bunlar da ilginizi çekebilir

Hayatını yatırımcılığa adayan, Oscar Group’un mimarı, Erdem Oskar’ın vefatı başta turizm sektörü olmak üzere tüm ülkede üzüntü yarattı.

Cumhurbaşkanlığı: BM Güvenlik Konseyi’nin kararı yanlı ve tutarsız

Cumhurbaşkanlığı: BM Güvenlik Konseyi’nin kararı yanlı ve tutarsız

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.