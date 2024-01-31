KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Oscar Otel Sahibi Erdem Oskar 89 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatını yatırımcılığa adayan, Oscar Group’un mimarı, Erdem Oskar’ın vefatı başta turizm sektörü olmak üzere tüm ülkede üzüntü yarattı.
KKTC’nin tanınmış iş insanlarından Oscar Otel Sahibi Erdem Oskar 89 yaşında hayatını kaybetti.
Hayatını yatırımcılığa adayan, Oscar Group’un mimarı, Erdem Oskar’ın vefatı başta turizm sektörü olmak üzere tüm ülkede üzüntü yarattı.
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