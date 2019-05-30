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Orman Dairesi yangın tehlikesinin yüksek olduğunu açıkladı

Orman Dairesi ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek olduğunu açıkladı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:38
Orman Dairesi yangın tehlikesinin yüksek olduğunu açıkladı
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Daireden yapılan açıklamada vatandaşlardan yangına sebebiyet verilmemesi konusunda dikkatli olması istendi.

Orman Dairesi Müdürlüğü, 5 Haziran’a kadar etkili olacak sıcak ve rüzgarlı hava nedeniyle, ormanlarda yangın tehlikesinin yüksek olduğunu belirterek, yangın başlangıcına sebebiyet verilmemesi konusunda tüm vatandaşların azami dikkat ve hassasiyet göstermelerini istedi.

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Daire’den yapılan açıklamada, bu sıcak günlerde vatandaşların, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakmaması konusunda çok dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınların hem ülkenin milli serveti olan ormanları hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanları tehlikeye attığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan ‘Alo 177’ Orman Dairesine veya yangın ihbarı ‘Alo 199’ İtfaiye’ye haber vermeleri istendi.

(BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Orman Dairesi
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