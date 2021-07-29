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Ormanlara Girişler Yasaklandı

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yüksek yangın riski nedeniyle “ormanlara girişlerin yasaklandığını” açıkladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:55
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Ormanlara Girişler Yasaklandı

“Orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır” diyen Karzaoğlu yurttaşları olası orman yangınları konusunda duyarlı davranmaya çağırdı.

Yazılı bir açıklama yapan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu “İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 29 /07/2021 ( saat 15:00)- 04/08/2021 (saat 24:00) Çarşamba tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasasına göre Dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak girişler yasaklanmıştır. Bu konuda tüm yurttaşların, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz” dedi.

İşte açıklama:

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahminlerine göre içinde bulunduğumuz bölgenin alçak basınç, nem oranının %20'nin altına düşmesi ile yangın olasılığı ÇOK YÜKSEK durumunda olması ve sıcak hava etkisinde kalması, rüzgârın hızını artırıp yer yer bölgesel olarak fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

Türkiye'deki yangınlardan dolayı rüzgârın etkisi ile ülkemize ulaşan dumanlar, ne kadar ciddi bir durumda olduğumuzu anlamamıza yardımcı olacaktır. Orman Dairesi tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini almış ve teyakkuz durumundadır.

Türkiye'de Akdeniz bölgesinin birçok yerinde çıkan ve Güney Kıbrıs'ta da 3 ayrı yerde yaşanan orman yangınları, geniş̧ alanlara yayılmış̧ ve telafisi mümkün olmayan yaralar açmıştır.

Bu bilgiler ışığında, ülkemizde de birtakım önlemler almak zaruri hale gelmiştir. Buna göre:

1. İkinci bir duyuruya kadar her ne sebeple olursa olsun orman yollarına ve ormanlık alanlara 29 /07/2021 ( saat 15:00)- 04/08/2021 (saat 24:00) Çarşamba tarihine kadar Fasıl 60 Orman Yasasına göre Dairemizin görev ve yetkilerine dayanarak GİRİŞLER YASAKLANMIŞTIR. Bu konuda tüm yurttaşların, gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.

2. Orman alanları ve her türlü ateşli piknik alanları dahil olmak üzere, ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Vatandaşlarımızın görecekleri en küçük dumanı dahi Alo 177 (Orman Yangın İhbar Hattı) ve 199 ( İtfaiye ) hatlarına bildirmeleri, erken müdahale için büyük önem arz etmektedir.

Tamamen geçici olan bu tedbirlere tüm vatandaşlarımızın uyacağına yönelik inancımız tamdır. Günümüzde bir nefesin ne kadar kıymetli olduğunun bilincinde olarak, tüm canlılara nefes sağlayan doğamıza hep birlikte sahip çıkalım.

Cemil Karzaoğlu
Orman Dairesi Müdürü"

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:52
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