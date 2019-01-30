Ortak deklarasyonda Kıbrıs’ta çözüm çabaları desteklendi

İtalya, Fransa, Portekiz, Yunanistan, Malta ve İspanya’nın katılım gösterdiği Zirvenin ana gündem maddelerinden biri de Kıbrıs oldu.

Zirvenin ardından yayınlanan ortak deklarasyonda Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği belirtildi.

Rum lider Nikos Anastasiadis zirvede yaptığı konuşmada enerji konusunun zirveye katılan ülkeler arasında en önemli konu olduğunu belirterek, Akdeniz’in enerji transferi için alternatif bir koridor teşkil etmesi gerektiğini söyledi.

Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde doğal kaynakların kullanılması yönünde destek veren liderlere teşekkür eden Rum lider, Kıbrıs’ta BM kararları kapsamında kalıcı bir çözüm hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kıbrıs’ta BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümü desteklediklerini dile getiren Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini anımsatarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çipras, “Önümüzdeki hafta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulacağım. Buradaki toplantımızın ortamını da aktaracağım. Her birimizin karşılıklı ilişkilerinde olduğu gibi AB-Türkiye ilişkilerinde de karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun dayanak noktası olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu çerçevede Kıbrıs’ta BM kararları çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözümü destekliyoruz.” dedi.

Çipras, Doğu Akdeniz’de doğal zenginliklerden yararlanmanın bir egemenlik hakkı olduğunu savunarak, “Çözüm tüm Kıbrıslıların, yani hem Rum hem de Türk Kıbrıslıların faydasına olacaktır. Doğal kaynakların çıkarılmasından kaynaklanan gelirler eşit ve adil bir şekilde Rumlar ve Türkler arasında paylaşılmalı.” diye konuştu.

Zirvenin ardından yayınlanan ortak deklarasyonda da Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma çabalarının desteklendiği belirtildi.

Deklarasyonda “Kıbrıs sorununda ilgili BM kararları ile AB müktesebatı değerleri ve ilkeleri doğrultusunda kapsamlı, uygulanabilir bir çözüme yol açacak müzakerelerin yeniden başlaması için devam eden çabalara kararlı desteğimizi yineliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.