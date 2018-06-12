Osman Bican: "Planlı ve gelişmiş bir Güzelyurt için değiştir!"

CTP Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican ve ekibi dün Güzelyurt’taki resmi daireler ile Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret etti. Sırası ile Karayolları, Tarım ve Araştırman Labaratuarı, Orman Dairesi, Fidan Çiftliği, Veteriner, Tarım Dairesi, Meslek Okulu, Vergi Dairesi, Tapu Dairesi ve Şehircilik Dairesi’ni ziyaret eden Osman Bican ve ekibi, çalışanlardan bilgi aldı, belediye ile olan ilişkilerini sorguladı ve çalışanların çalışma koşullarını yerinde inceledi. Var olan sorunları göreve geldiği zaman çözeceğinin sözünü veren Bican, “planlı ve gelişmiş bir Güzelyurt için mevcut yönetimi değiştir” dedi.

"MEVCUT BAŞKAN 20 YILDA ŞEHİRCİLİK DAİRESİ’NE BİR DEFA BİLE UĞRAMADI"

Gelişen ve değişen çağımızda birçok sorunun kökeninde çarpık yapılaşmanın ve plansız gelişmenin var olduğunu söyleyen Bican, göreve gelir gelmez öncelikli olarak el atacağı konunun Güzelyurt’a çağımız ihtiyaçlarına cevap verecek bir İmar Planı hazırlamak olduğunu söyledi. Bican, “Şehircilik Dairesi’ne 20 yılda bir defa bile uğramayan Belediye Başkanı olursa, Güzelyurt da işte bu hale gelir” dedi. Öğleden sonra Belediye Meclis üyesi adayları ile birlikte Aydınköy ve Güneşköy’ü ziyaret eden Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Osman Bican yurttaşlarla sohbet etti ve aday tanıtım broşürlerini dağıttı.

"ARTIK ZAMANI GELDİ"

Çaldığı her kapıda sıcak ve samimi duygularla karşılandığını ifade eden Bican yurttaşların gösterdiği ilgiye ve duydukları güvene teşekkür etti. Gezdiği her sokakta Güzelyurt Belediyesi’nin köylere ne kadar ilgisiz davrandığını bir kez daha gözlediğini ifade eden Osman Bican, “bu çağda bu güzel köylerimiz ve yurttaşlarımız ancak bu kadar ihmal edilebilirdi” dedi. Osman Bican birçok yurttaşımızdan, “artık değiştirme zamanı geldi” ifadelerini duyduğunu söyleyerek, 24 Haziran’daki seçimi mutlaka kazanacağına inandığını söyledi.