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Osmanlı şehidine saygısızlık

Lefkoşa’da bulunan Mahmut Paşa’nın mezarına saygısızlık. Osmanlı’nın 1571 yılında Kıbrıs’ı fethi sırasında, yeniçeri subayı olarak görev alan ve günümüz ismiyle Polis Sokağı’nın başında şehit düşen ve oraya defnedilen Mahmut Paşa’nın mezarının ve adak yerinin yanına bırakılan çöp bidonları ve çöpler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılaşıyor.

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:14
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Osmanlı şehidine saygısızlık

Lefkoşa’da bulunan Mahmut Paşa’nın mezarına saygısızlık. Osmanlı’nın 1571 yılında Kıbrıs’ı fethi sırasında, yeniçeri subayı olarak görev alan ve günümüz ismiyle Polis Sokağı’nın başında şehit düşen ve oraya defnedilen Mahmut Paşa’nın mezarının ve adak yerinin yanına bırakılan çöp bidonları ve çöpler vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılaşıyor.

Gündem Kıbrıs’a konuşan bazı duyarlı vatandaşlar, “Her gün bu çöp bidonunu bu şehidin yanından alıp, başka yere koyuyoruz. Ancak yine gelip burada buluyoruz. Hatta gün oluyor, çöp bidonu doluyor, şehit mezarının üzerine çöpler bırakılıyor. İçimiz acıyor. Birileri bu saygısızlığa bir dur diyebilsin. Yanıbaşımızda Lefkoşa mahkemeleri var. Oradaki polislere dahi söyledik. Belediyeye şikayet edin dediler. Lütfen yetkililerimiz bu işe bir önlem alsın” dediler.

Son Güncelleme: 14.10.2020 10:18
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