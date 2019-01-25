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ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik

25 Ocak 2019 Cuma 13:20
ÖTV Uygulama Genel Tebliği’nde değişiklik

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Türkiye’de ihraç malı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) olan taşıtların motorin tesliminde özel tüketim vergisi (ÖTV) istisnası, 300 litreyi aşmayan depoya sahip araçlar için devreye girecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının “Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan ve son varış yeri Bulgaristan ve KKTC olan araçların 300 litreyi aşmayan depolarına, araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını geçmemek kaydıyla yalnızca yurt dışına çıkışlarda motorin teslimi ÖTV’den istisna olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ÖTV Uygulam
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