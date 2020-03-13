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Özersay: Herkes temkinli olmalı

Özersay: Hızla büyüyecek bir salgını karşılayabilecek kapasitemiz sınırlı

13 Mart 2020 Cuma 12:09
4679 Okunma
Özersay: Herkes temkinli olmalı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi katıldığı Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada “hızla büyüyebilecek bir salgını karşılayabilecek kapasitemiz sınırlı. Son hastane yangını ile birlikte yoğun bakıma alabileceğimiz hasta sayısı azalmış durumdadır. Özel hastanelerin kapasitesi de sınırlı. 3-5 kişi sorun değil ama hızla artarsa 50 -100 olursa aynı dönem içerisinde bu kadar kişiyi tedavi etmek mümkün olamayabilir” dedi.

Özersay bu durumda yaşı ileri olanlarda ölüm söz konusu olabilir uyarısını yaptı.

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN TEDBİR ALINABİLİR

“Hükümet olarak elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz.” Diyen Başbakan Yardımcısı Özersay “Kamu çalışanlarıyla ilgili bir değerlendirme de yapacağız. Bakanlar Kurulu kararı alındığı takdirde bunu açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN

Vatandaşlara çağrı yapan Özersay “bugünden itibaren zorunlu olmadıkça kimse kalabalık mekanlara gitmesin, zorunlu olmadıkça evden de çıkmayın” dedi.

Covid19 pozitif olduğu belirtilen KKTC vatandaşı hasta ile ilgili de açıklama yapan Özersay bu kişinin bir süre önce İngiltere’ye kendi çocuğunu ziyarete gidip dönen bir şahıs olduğunu belirtti.

“Bugün itibariyle yasakları daha da genişletmek gerekebilir” diyen Özersay “Yapacağımız toplantıda ilave kararlar almak zorundayız” ifadelerini kullandı.

TURİSTLER İÇİN PLAN HAZIR AMA…

Şuan karantina altında olan turistlerle ilgili de açıklama yapan Özersay şunları söyledi

“Otel içerisinde bahse konu kişi ile birlikte olan diğer turistlere ve otelde hizmet veren kişilerde bulaşmış olma riski vardır. Bu turistlerin büyük bölümü ileri yaşta olan risk grubundaki insanlar. Bu turistleri ülkelerine göndermek için tüm planımızı ve yaptık ancak buradaki tek sıkıntı onları ülkelerine gönderebileceğimiz bir firma bulamadık. Firmalar şuan bunları kabul etmek istemiyor”

Anahtar Kelimeler:
Kudret ÖzersayBakanlar Kurulu
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ali 2020-03-13 12:14:09

e özel sektör nolacak_?

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ilyar 2020-03-13 12:32:45

temkinli ol demek basit...

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iko 2020-03-13 14:03:03

hade kudret bey görevizin sonlarına geldiniz ...

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Ertaç 2020-03-13 15:19:09

Akıl tarif edeceğinize siz temkinli olun.Bu Almanlar ülkelerine gönderilmez ise İtalyadan beter olacağız

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nmk 2020-03-13 14:28:56

önce siz pozitif çıkanların isimlerini açıklayın ki onlarla teması olanlar hastaneye koşsun ailesine yakınlarına bulaştırmadan... çocuğunu ziyarete gidip gelmiş biri demekle kimse üstüne alınmaz

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