Özersay: Kaynak yaratmaya çalışıyoruz

Özersay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkedeki eski eserler ve müzelere sahip çıkılması için kaynak yaratmaya çalıştıklarını kaydetti.

Paylaşımında Bellapais Manastırı’nın yeniden geceleri de güzelliğini sergileyebilecek bir noktaya gelmeye başladığını kaydeden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, ülkedeki güzellikleri ortaya çıkaramak için daha fazla çalışacaklarını kaydetti.

Özersay şu ifadeleri kullandı:

“Uzun ve zorlu bir süreç sonunda Bellapais Manastırı yeniden geceleri de güzelliğini sergileyebilecek bir noktaya gelmeye başladı. Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Eski Eserler Dairesi’nin ülkemizdeki eski eserlere ve müzelere daha fazla sahip çıkabilmesi için kaynak yaratmaya çalışıyoruz. Bu konudaki fon maalesef bir süre önce kaldırıldı ve sonrasında eski eserlerin restorasyonu ve bakımı eskiye göre daha da zorlaştı. Ülkemizin ortaya çıkarılmayı bekleyen güzellikleri çok, elimizden geldiğince daha fazlasını yapmaya uğraşacağız.”

İnt./..