Özersay: "Sosyal hizmetlerden yardım alanların maaşlarını asgari ücret seviyesine yükselteceğiz"

Halkın Partisi Başkanı Prof. Dr. Kudret Özersay, Halkın Partisi göreve geldiğinde Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katkı alanların bugün çok yetersiz olan maaşlarını 2019 yılı başından itibaren asgari ücret düzeyine çekeceklerini söyledi. Özersay “biz yapamayacağımız şeyin sözünü vermeyiz ama gerçek olan bir şey varsa o da şudur: Sosyal Hizmetler Dairesi’nden katkı alarak hayatını idame ettirmek isteyen çok sayıda vatandaşımız mağdurdur. Bu insanlar aldıkları maaşla temel gıda ihtiyaçlarını bile karşılayamaz durumdadırlar. Halkın Partisi iktidarında ekonomimizde kayıt dışı olan faaliyetleri kayıt altına alarak bir yıl içerisinde kaynak yaratacağız ve Sosyal Hizmetlerden destek alan dar gelirli vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. Öte yandan bazı kişilere hiç de ihtiyaçları olmamasına rağmen maaş bağlanmıştır. Zaten hak edenlerin hak ettiklerini alamıyor olmalarının bir sebebi de bu hatalı uygulamalardır” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nin 50 milletvekili adayı, Genel Başkan Kudret Özersay ile birlikte parti üye ve gönüllüleriyle dün Mutluyaka ve Tuzla, bugün de Lefkoşa açık pazarı ve Küçük Kaymaklı’yı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ülkede ciddi bir değişime ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar, hükümete yıllardır gelen partilerin halkın sorunlarına yönelik adım atmamasını eleştirdi.

Özersay Halkın sorunlarına odaklanan ve Halkın yaşamını kolaylaştıran projeleri hayata geçireceklerini ifade ederek, “Bu projeler hayata geçirilebilecek projelerdir. Biz Halkı dikkatle dinliyoruz ve anlıyoruz. Sorunlarını da samimiyetle çözme iradesi ortaya koyuyoruz. Bundan sonrası vatandaşın görevidir. Güçlü bir siyasi iktidar, kangren halini almış olan sorunları çözebilecek en önemli unsurdur. Bu statükoyu çatırdatmanın ve yerine yeni ve adil bir düzen koymanın yegane yolu Halktan gelecek güçlü bir destektir” vurgusu yaptı.

ÖZERSAY: “HALKIN UMUDU, HALKIN PARTİSİDİR”

Özersay 7 Ocak seçimlerine giden süreçte çok az bir zaman kaldığını ve vatandaşlarla birebir temas ettiklerinde çok güçlü bir Halk desteğinin varlığını görmekten çok mutlu olduklarını söyledi. Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada Özersay “Halkta bir süredir kararsız olanların hızla karar verme noktasına geldiklerini ve Halkın Partisine güven duyulduğunu görmekten çok memnunum. Bizim için bu statükoyu yerinden oynatacak tek güç Halkın gücüdür, Halkın iradesidir. Vatandaşlarla konuştuğumuzda herkesin her şeyin farkında olduğunu görüyoruz ve güvendiğimiz de sadece budur. Vatandaşlara çağrım kendi güçlerine güvenmeleridir. Başkalarının kendilerini yönlendirmelerine izin vermesinler. Bugüne değin denediğimiz siyasi partilerle bu ülkenin nereye geldiği ortadadır. Yeni ve adil bir düzen kurmak istiyorsak biz bunu samimiyetle ve kararlılıkla Halkın Partisi olarak yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.