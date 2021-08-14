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Özkıraç: Taşıma su ile değirmen dönmez

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, kara tankerleriyle gelen doğrudan alımlarla alınan yakıtlara işaret ederek, Salı günü sendika olarak, ülke genelindeki borçlu tüm devlet dairelerinin elektriklerini keseceklerini söyledi

14 Ağustos 2021 Cumartesi 21:48
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Özkıraç: Taşıma su ile değirmen dönmez

Özkıraç: Kıb-tek ve toplum 20 milyon $ zarara uğratıldı

Teknecik Elektrik Santrali’ne giderek açıklama yapan Özkıraç, bugün şu anda 20 tanker yakıt geldiğni, 20 tanker daha geleceğini ve yarın da 40 tanker yakıtın daha Mağusa’dan gelmesinin beklendiğini söyledi.

Özkıraç, “Ocak ayından beri sonuçlandırılmayan akaryakıt ihaleleri sonucu hem Kıb-tek hem de Kıbrıs Türk toplumu 20 milyon Dolar zarara uğratılmıştır” dedi.

“Taşıma su ile değirmen dönmez”

Başbakan Ersan Saner’e seslendiğini söyleyen Özkıraç, taşıma su ile değirmenin dönemeyeceğini vurguladı.

Son yapılan akaryakıt ihalesinin hemen sonuçlandırılması gerektiğini belirten Özkıraç, “Aksi takdirde sendika gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gelen yakıtın içeriğini bilmiyoruz”

Gelen yakıtların 2-3 günde biteceğine işaret eden Özkıraç Hatay Dörtyol‘dan gelen yakıtların içeriğinin de bilinmediğini hatırlattı.

“Buradan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Ulusal Birlik Partisi‘nin (UBP) duyarlı insanlarına sesleniyorum” diyen Özkıraç şunları kaydetti:

“Gidişat iyi değildir. Şimdiden burada çalışanlar 24 saattir yakıt boşaltmaktan çalışamayacak duruma geldi.

Salı gününden itibaren sendika olarak kimseyi tanımıyoruz, Başbakanlık dahil borçlu tüm devlet dairelerinin elektriğini keseceğiz.

Bu Memleket Bizim Platformu ile bir toplantımız olacak. Gerekli her türlü desteği bize verecekler. O toplantı sonrası her türlü eylem kararını alacağız

Toplumumuzdan da destek bekliyoruz. Altını kalın çizgilrle çiziyorum. Ayrıca Maliye’nin Kıb-tek kasasına koyması gereken 120 milyon TL’yi koymaması durumunda da, Maliye’nin şebekesini de darmadağın edeceğiz”

Son Güncelleme: 15.08.2021 00:02
Anahtar Kelimeler:
Kubilay ÖzkıraçELSEN
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