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Özyiğit’e engellilerin sorunlarını içeren dosya sunuldu

16 Mayıs 2019 Perşembe 13:38
Özyiğit’e engellilerin sorunlarını içeren dosya sunuldu
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, gerçekleştirdikleri ziyaretler kapsamında kendilerini kabul eden Bakan Özyiğit’e teşekkür etti.Y ücetürk ziyarette, Bakan Özyiğit’e engellilerin sorunlarını içeren bir dosya sundu

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Engellilerin karşılaştığı sorunlara da değinen Yücetürk, Özel Eğitim Yasası’nın biran önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek hükümetin sona ermesinin kendileri için; yapılan uğraş ve emeklerin sıfırlanması anlamı taşıdığını, umutlarının yeni kurulacak hükümetin bu sorunları gündeme taşıması olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de konuşmasında hangi konumda olduklarına bakmaksızın engelli vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Görevde oldukları süre içerisinde bakanlık olarak özel eğitime büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ve bu konuda önemli adımlar attıklarını söyleyen Özyiğit, yaptıkları çalışmalar sonucunda özel eğitimde yasa ve tüzük çalışmalarında sona geldiklerini ve yasanın meclise gönderilmek üzere olduğunu anımsatarak,hazırlanan yasa çalışmasının ileriye götürülmesinin yeni hükümetin en önemli görevlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Yücetürk’ün aktardığı sorunların da aşılmasının sosyal devlet anlayışı açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Özyiğit, sorunlarla mücadelede kalınan yerden devam edilmesi dileğinde olduğunu da sözlerine ekledi.(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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