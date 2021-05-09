Panik yaptı, yakayı ele verdi!

Rutin trafik kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi
Rutin trafik kontrolü gerçekleştiren İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi ekiplerinin dikkati, 10 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini sağladı. İskele istikametinden Mağusa’ya doğru seyreden B.L'nin aracı trafik ekiplerinde kontrol maksatlı durduruldu.
Zanlının hareketlerinden şüphelenen polis, Narkotik Şube’yi arayarak kontrol noktasına çağırdı. Narkotik polisi, araçta yaptığı aramada 10 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Zanlı, PCR testi sonucu neticelenmediği gerekçesi ile nöbetçi mahkemeye çıkarılamadı.
Gıyabında gerçekleşen duruşmada aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.