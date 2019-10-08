Pascucci barista eğitimine yoğun ilgi

Esmen Group bünyesinde ülkemize gelen İtalya’nın önde gelen kahve markası Pascucci barista eğitimi veriyor. Cafe Pascucci Lefkoşa’da dün gerçekleştirilen sertifikalı barista eğitimine katılım yoğun oldu. Dünya Barista Şampiyonu Eddy Righi, gerçekleşen eğitimde baristalığın inceliklerini aktardı. Eğitimler sonucunda eğitimi tamamlayanlara sertifika verilecek. Sertifikalar 11 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Lefkoşa Caffe Pascucci’de düzenlenecek olan tören ile takdim edilecek. Barista eğitimleri 10-11 Ekim’de Cafe Pascucci Mağusa’da devam edecek.