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Pencereden girdi, sevgilisini darp etti!

19 Kasım 2019 Salı 16:48
Pencereden girdi, sevgilisini darp etti!

(Kamalı Haber 

Lefkoşa’da sevgilisinin evine pencereden girip şiddet uygulayan zanlı Diler Naji Fato tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

SEVGİLİSİNİ DARP EDİP, TELEFONUNU KIRDI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Dıler Najı Fato’nun 16 Kasım 2019 tarihinde saat 02.30 raddelerinde sevgilisi  Ş.K’nin ikametgâhına açık olan yatak odası penceresinden girip, yatak odasında bulunan kız arkadaşına tokat atıp, ciddi şekilde darp ettiğini ayrıca 4 bin 700 TL değerindeki cep telefonunu yere vurup kırdığını mahkemeye aktardı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Polis, zanlı aleyhinde ayni gün mahkemeden derdest emri temin edilip, tutuklandığını söyleyerek, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Yargıç Temay Sağer zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunmasına, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Son Güncelleme: 19.11.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
HaberDarp
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