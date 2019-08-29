Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
"Cep telefonları bilinenden üç kat fazla radyasyon yayıyor"
Cep'teki tehlike!
Epilepside yeni tedavi umudu
Epilepside yeni tedavi umudu
Uzayda işlenen ilk suç!
Uzayda işlenen ilk suç!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit konumda!
Çocuğunuzun boyunun uzamasında yiyecekler kilit...
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları saymakla bitmiyor
Çoğu kişi sevmiyor ama faydaları...

PGM ve KBÜ arasında eğitim iş birliği antlaşması imzalandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:20
PGM ve KBÜ arasında eğitim iş birliği antlaşması imzalandı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Kıbrıs Batı Üniversitesi arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

PGM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bugün imzalanan protokol uyarınca Kıbrıs Batı Üniversitesi’nde eğitim görecek polis mensupları ile eş ve çocuklarına, indirim uygulanacak.

Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Genel Müdür Süleyman Manavoğlu ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay imza koydu.

İmza töreninde konuşan Manavoğlu, Kıbrıs Batı Üniversitesi yöneticilerine kendilerine sağladıkları imkânlardan dolayı teşekkür etti ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs Batı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayfun Turgay da iş birliğinin, her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.

Üniversitelerinin amacının toplumun bilgi seviyesinin çağdaş ülkeler seviyesine çekmek olduğunu belirten Turgay, Polis teşkilatına eğitim konusunda her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını belirtti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Uluçay: Çatışmanın bedelini hatırlayarak hareket edilmeli
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Toplumsal Dönüşüm Vakfı kuruldu
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı
Denktaş: Tarihi şanlı Türk milleti büyük zaferi kazandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim