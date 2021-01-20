PİLLİ: “AŞILAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR”

ÖZEL HABER

Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Aşılama konusunda değerlendirmelerde bulunan Pilli, “Çeşitli basın organlarında bizim bir aşı programımız olmadığı yazıyor, bizim yeter ki aşımız olsun. Bizim kısa sürede aşı yapma potansiyelimiz çok yüksektir. Biz 15 Ocak’ta aşı yapmaya başlayacağız demiştik, başladık. Burada tek sıkıntımız aşıya ulaşmaktır. Bu dünyanın sorunudur. Biz gerçekten aşıya ulaşmak için de çok çalışıyoruz. Biz konuşuyoruz ama yeri geldiğinde konuşuyoruz. Pfizer aşılarının salımının daha bir özel yapıldığını, onun daha farklı olduğunu belirtmek isterim. Sinovac ile aynı değildir. O yüzden özel eğitim almış ekipler tarafından yapılmaktadır. Aşıları belirli merkezlerde yapıyoruz, kontrollü ve güvenli bir şekilde. Tekrar edeyim, tek sıkıntımız aşıya ulaşmaktır. Ulaştıktan sonra biz aşıları yaparız” dedi.