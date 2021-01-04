PİLLİ: “HER ŞEY BİZİM ELİMİZDEDİR”

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri ve yapılan eleştirileri değerlendiren Pilli, “Yılbaşında aldığımız tedbirlerden dolayı tepkiler aldık. Ama ihbarlar da aldık, birçok yerde toplantılar olduğu yönünde. Bu noktada toplumun da bilinçli olması lazım. İnsanlar da uymalıdır. İnsanlar uymazsa bu virüs artacaktır, çünkü bu salgındır. İnsanlar, kendilerine düşen görevlerini yapmalıdır. Maskelerini takacaktır. Çalıştıkları yerlerde maske takıyor insanlar, arada kahve içmeye gidiyor, 10 kişiyle oturup kahve içip, sohbet ediyor. O taktığı maskenin de bir anlamı kalmaz ki. Herkes dikkat ederse, alacağımız tedbirlerle bu virüs karşısında başarılı olacağız. Şu anda tam kapanma diye bir şey yoktur, ama sayı artarsa, tüm tedbirler gündeme gelebilir. Önemli olan virüsün yayılma seyridir” dedi.

Önceki gün hastane ziyaretini de yorumlayan Pilli, “Hastaneyi ziyaret ettim. Moral olarak çok yüksekti çalışanlarımızın, herkes çok iyi çalışıyor. Bu da beni mutlu etti. Aşılar ile ilgili altyapımızı da oluşturduk, altyapı konusunda bir sıkıntımız yoktur. Hastaneye de dışarıdan geliyor, ülkeye dışarıdan geldiği gibi. Bize biraz yardım edilirse, bu virüsü çok iyi bir şekilde atlatacağız. Kapanmadan da bu işi yapabiliriz. Ama kişiler, kendi üzerine düşen görevi yapmazsa, kapanmaya da gidebiliriz. Tüm her şey bizim elimizdedir. Küçük bir toplumuz, bu vakalar kontrol altında tutulabilir” dedi.

Aşılar konusunda da konuşan Pilli, “Aşılar Türkiye ile birlikte 15 Ocak’ta burada da başlayacak. 14 günlük bir test süreci vardır. Sonrasında önce yaşlı kesime, kronik hastalığı olanlara, yaşlı bakımevlerinden başlanacaktır aşılanmaya. Aşı çok önemlidir ve yapılması gerekmektedir” dedi.